Вашингтон, 4 февраля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Российско-германский газопровод «Северный поток — 2» является «плохим проектом», поэтому «Вашингтон продолжит с ним борьбу». Об этом сообщил 3 февраля официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время пресс-конференции, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

«США будут отслеживать дальнейшее строительство газопровода «Северный поток — 2», и, если оно будет завершено, примут решение об ужесточении санкций против него», — заявил Прайс.

Ранее США уже ввели ряд санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода, проходящего через Балтийское море и соединяющего Россию и Германию. Однако они не привели к заморозке строительства проекта. Речь об ужесточении американских санкций пока не ведется: в Берлине заявили, что заинтересованы в проекте, а санкционное давление вызывает у него опасения.

В Вашингтоне, в свою очередь, считают, что складывающаяся ситуация продиктована «зависимостью Европы от российских поставок энергоносителей». «В любом случае мы будем тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами в Европе для укрепления их энергетической безопасности и независимости от российских поставок», — добавил представитель Госдепартамента США.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года сенатор-республиканец США Тед Круз, инициатор введения санкций против строительства «Северного потока — 2», заявил, что данный проект «никогда не будет достроен и никогда не будет работать», а «канцлер Ангела Меркель совершила серьезную ошибку», пойдя на его строительство.