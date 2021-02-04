Мадрид, 4 февраля, 2021, 09:16 — ИА Регнум. 3 февраля лидер испанской политической партии «Голос» (третьей партии по числу мест в парламенте Испании) Сантьяго Абаскаль во время выступления в Конгрессе депутатов заявил, что администрация Twitter заблокировала страницу партии. Об этом передает Valeurs Actuelles.

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По словам политика, аккаунт был заблокирован после того, как на нем был опубликован пост, в котором говорилось, что терроризм связан с иммиграцией. «Чтобы оправдать блокировку нашего аккаунта, администраторы Twitter заявили, что причиной стали комментарии, размещенные под записью. Якобы они разжигали ненависть. Хотя мы сами следим за комментариями, и удаляем грубые и оскорбительные. Но под этим постом их не было», — заявил Абаскаль.

Политик обвинил социальную суть в цензуре, а также раскритиковал действующее испанское руководство за то, что оно «молчит по поводу нарастающей цензуры, внедренной цифровыми олигархами».

В записи, из-за которой страница партии была заблокирована, сообщалась статистика преступлений на Канарских островах, принадлежащих Испании. По данным партии, 94% преступлений там были совершены мигрантами из Северной Африки. В записи также объявлялось, что в местах с наибольшим сосредоточением иммигрантов наблюдается повышенная террористическая и криминальная опасность.