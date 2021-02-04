Барнаул, 4 февраля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Более двух недель администрация райцентра Косиха (Алтайский край) не может решить проблему с обеспечением водой порядка 100 жителей данного населённого пункта. Гражданам приходится топить снег или «ловить водовоза», который приезжает в населённый пункт, когда ему вздумается. К тому же для подвоза дефицитной воды используют бочку для сельскохозяйственных нужд, в которую ранее откачивали жидкие отходы. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM передал побывавший в селе барнаулец Алексей Линник.

Цитата из виео Жительница Косихи показала, как выживает без воды

Пообщавшись с жителями села, директором местного водоканала и представителями администрации, он выяснил, что причиной ЧС стали сильные морозы. Из-за перемерзания центрального водоснабжения улицы Боровая без холодной и горячей воды остались более 30 домов и 100 жителей.

«Директор водоканала заявил, что он и администрация села не в состоянии решить этот вопрос своими силами, у них недостаточно оборудования и специалистов для решения данной проблемы. Технически же всё возможно сделать хоть прямо сейчас, утверждает директор, правда, не очень понимает, как именно, для этого нужны специалисты», — пояснил Алексей Линник.

Со ссылкой на местных жителей он также отмечает, что подвоз воды гражданам начался только после звонка в МЧС, спустя неделю после происшествия.

«Кроме того, у многих жителей возникают проблемы с доставкой набранной из бочки воды к себе домой. На улице не чистится снег и иногда не может проехать даже трактор, воду привозят в будние дни в рабочее время, неудобное для людей.

Многим женщинам и детям приходится таскать воду самим, так как в это время их мужья и родители находятся на работе. Особенно тяжело вода достается пенсионерам», — отмечает Алексей.

По утверждению местных жителей, приезд бочки с водой зависит ещё и от водителя — захочет поедет сегодня, захочет не поедет, такие прецеденты бывали уже не раз.

«Доставленной с большим трудом воды людям не хватает даже на сутки, поэтому многим приходится топить снег, получая из него воду. Уже более двух недель около 100 человек не могут нормально приготовить себе еду, помыться, постирать вещи и многое другое», — отмечает барнаулец.

Также он приводит высказывание одной из жительниц: «Наша жизнь за эти недели вернулась из 21-го века в 18-й век. И это в лучшем случае!»

Жители Косихи утверждают, что администрация обещает им решить вопрос с восстановлением водоснабжения улицы только в июне-июле 2021 года.