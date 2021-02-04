Киев, 4 февраля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Лишение лицензии трёх оппозиционных телеканалов на Украине не коснётся других СМИ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководителями украинснких телеканалов, сообщила 3 февраля пресс-служба офиса президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский подчеркнул, что лишение лицензий телеканалов 112.ua, Zik и NewsOne якобы обосновано финансированием их из России, а также сотрудничеством с «террористическими организациями».

«Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиабизнесу», — сказал он.

В свою очередь, руководители других телеканалов поддержали решение закрыть оппозиционные СМИ.

Отметим, что ни Зеленский, ни правоохранительные органы Украины не представили никаких доказательств финансирования закрытых телеканалов из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в стране остались телеканалы с «антиукраинской повесткой», и они в будущем тоже могут быть закрыты.