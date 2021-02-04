Новосибирск, 4 февраля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В горсовете Новосибирска состоялось двухдневное заседание постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения. После рассмотрения отчёта о результатах деятельности мэрии города в 2020 году депутаты рекомендовали реорганизовать структуру городской администрации.

Novo-sibirsk.ru Мэрия города Новосибирска

«По итогам двух заседаний комиссии депутаты приняли решение рекомендовать в 2021 году в рамках работы комиссии по проведению административной реформы реорганизовать структуру мэрии города Новосибирска, ограничив её наличием подразделений, обязательных для исполнения вопросов местного значения города Новосибирска, — говорится на сайте совета депутатов. — Провести анализ деятельности муниципальных учреждений и предприятий на предмет эффективности, актуальности и целесообразности дальнейшего функционирования, подготовить предложения по их реорганизации до количества, необходимого для исполнения вопросов местного значения города Новосибирска».

Кроме того, парламентарии рекомендовали администрации оптимизировать расходы на освещение своей деятельности в средствах массовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты усмотрели в работе мэрии Новосибирска имитацию бурной деятельности.