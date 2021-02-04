Ярославль, 4 февраля, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Территория бывшей табачной фабрики «Балканская звезда» в Ярославле может стать жилым районом. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на консалтинговую компанию JJL, которая была консультантом по продаже зданий фабрики.

Wikimedia.com «Балканская звезда»

Как сообщало ИА REGNUM в сентябре 2020 года, компания «Империал Тобакко» продала имущественный комплекс ЗАО «Империал Тобакко Ярославль» ярославской компании «Эко». Владельцем ООО «Эко» является семья Владимира Галагаева — предыдущего владельца табачной фабрики. В сентябре 2020 года в правительстве Ярославской области сообщили, что возобновление табачного производства не планируется. Новости в самом факте продажи нет — сделка состоялась ещё в прошлом году. Интересно будущее крупного участка в центре Ярославля, о перспективах которого сообщило агентство.

«Как сообщила консалтинговая компания, фабрика будет перепрофилирована в объекты коммерческой недвижимости, а в дальнейшем может быть использована в качестве площадки для жилого проекта», — пишет «РИА Недвижимость».

Впрочем, агентство не уточняет, какие именно объекты могут стать «площадкой для жилого проекта», так как продана не только территория фабрики в центре города, но и складские помещения в Дзержинском районе площадью 9 гектаров.

Участок в центре Ярославля площадью 29,5 тысяч квадратных метров в настоящее время имеет вид разрешённого использования «для размещения промышленных объектов». Строить жильё там нельзя. Изменение назначения участка возможно через соблюдение ряда процедур, которые включают в себя и обсуждение с общественностью.