Новосибирск, 4 февраля, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Министерство образования Новосибирской области взяло на контроль ситуацию с избиением девятилетней школьницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Детская драка

«После публикаций в СМИ, где сообщается об избиении девятилетней девочки на улице учениками из школы №155, министерством образования Новосибирской области данная ситуация взята под контроль, — уточнили в министерстве. — Для рассмотрения всех обстоятельств 4 февраля запланирован выезд комиссии департамента образования мэрии Новосибирска в школу».

О результатах работы комиссии минобр обещает сообщить позже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили, что школьница попала в больницу после похода на горку. По словам её матери, её якобы избили трое подростков из местной школы.

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