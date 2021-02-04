Барнаул, 4 февраля, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Алтайском крае сбылись прогнозы синоптиков о сильном буране. По данным регионального ГУ МЧС РФ, на данный момент остаются закрытыми для проезда автотранспорта два участка автодорог регионального значения: К-09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — возобновлено с 60-го по 118-й км) и К-03 (Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — граница с Республикой Казахстан).

МЧС Буран на алтайской трассе

Из Барнаула в районы края направлены три специально сформированные группы, оснащённые всем необходимым для оказания помощи гражданам в случае происшествий. Пожарные и спасатели обеспечивают безопасность на участках, где в условиях непогоды наиболее высок риск происшествий. На других автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения обстановка стабильная, проезд обеспечен, отмечают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, об ухудшении погоды 3 и 4 февраля ранее известили алтайские синоптики. По их данным, в регионе ожидаются метели с порывами ветра до 25 метров в секунду. На дорогах — гололедица и снежные заносы.

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