В Красноярском крае 5 февраля объявлено днём траура по погибшим пожарным
Красноярск, 4 февраля, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля в регионе днём траура по погибшим при пожаре на складе запчастей в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.
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Власти края, красноярские депутаты выражают соболезнования родным и близким погибших пожарных и работника склада.
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Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля на улице Калинина в Красноярске произошёл крупный пожар на складе автозапчастей. Пожарные искали людей в горящем здании. Одно из звеньев перестало выходить на связь, обрушилась кровля. Погибли работник склада и трое пожарных. Возбуждено уголовное дело.