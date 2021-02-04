Чита, 4 февраля, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В музейно-выставочном центре Читы состоялось открытие выставки заслуженного художника России, уроженцы Забайкалья Даши Намдакова. Творчество мастера представлено в экспозиции, в которую вошли 30 произведений искусства: станковая скульптура, малая пластика и декоративное искусство. Подробности сообщает пресс-служба краевого правительства.

Пресс-служба правительства Забайкалья Даши Намдаков на своей выставке в Чите

«По признанию мировых культурологов, Даши Намдаков — феноменального таланта человек, при этом, находясь на высоте признания и славы, Даши Бальжанович не забывает свою Родину. Художник подготовил выставку для забайкальцев, которую могут посетить взрослые и дети», — отметил посетивший выставку губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

По признанию Даши Намдакова, искусство, как и мировая известность художника — очень относительны.

«Все мы знаем много примеров, когда при жизни известные художники потом никому не нужны. В то же время появляются имена, которых мир не знал, а они оказываются самыми актуальными», — так оценил свою мировую известность художник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, работы Даши Намдакова хранятся в фондах Государственного Эрмитажа, Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге, Музее искусств Востока, Музее современного искусства в Москве, а также музеях многих стран мира и частных коллекциях.

В 2019 году в самом центре священного байкальского острова Ольхон была установлена скульптура Намдакова «Дух Байкала», в которой некоторые увидели сходство с с изображением демонического Ваала.

Позднее стало известно, что Даши Намдаков для оформления храма Вооружённых сил России, открытого 9 мая на территории военного парка «Патриот» в Подмосковье, создал монументальные скульптурные работы, среди которых барельефы святых Владимира и Ольги, образы евангелистов, Георгия Победоносца и архангела Михаила.

В августе 2020 года, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, Намдаков получил звание «Заслуженный художник РФ».

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