Чебоксары, 4 февраля, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 4 февраля, потеплеет: ожидается слабая оттепель с южным ветром. В ближайшие дни прогнозируются снегопады и резкое похолодание, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM IMG 20210123 112244

По его словам, после потепления, 5 февраля, республику накроет мокрый снег с дождём, не исключается ледяной дождь. За сутки может выпасть до 15 мм осадков, или половина месячной нормы. В Чебоксарах сугробы вырастут ещё на 20 см.

Погодные условия могут ухудшиться из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с. Из-за метели и пурги видимость ухудшится до 100 метров. Сохраняется гололедица и снежные заносы.

6 февраля прогнозируется резкое похолодание. В выходные дни, 6 — 7 февраля, в Чувашии ожидается 20-градусный мороз, при этом температура при прояснениях может упасть до — 25 градусов мороза.