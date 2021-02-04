Приштина, Сербия, 4 февраля, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента Косово и глава «Альянса за будущее Косово» Рамуш Харадинай 3 февраля заявил, что блокируя признание Косово Сербия толкает Приштину на объединение с Албанией.

(сс) Foreign, Commonwealth & Development Office Рамуш Харадинай

В ходе дебатов на канале Euronews косовский политик заявил, что на столе переговоров между Косово и Сербией остался лишь один вопрос — признание Косово.

Рамуш Харадинай Теперь пришло время для признания. Чтобы мы получили решение в виде отношений между Косово и Сербией в существующих границах.

Политик заявил, что если Косово не будет стоять у дверей НАТО, то он призывает всех объединиться для проведения референдума об объединении с Албанией.

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Ранее из-за подобных заявлений президент Сербии Александр Вучич заявил, что на досрочных парламентских выборах 14 февраля в Косово победят сторонники проекта «Великой Албании».