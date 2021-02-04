Красноярск, 4 февраля, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким пожарных, погибших при тушении склада запчастей в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Рябцев Максим Михайлович. Жалнерчик Анатолий Павлович. Пузырев Алексей Евгеньевич. Погибшие сотрудники МЧС

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»МЧС России окажет всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибших сотрудников», — говорится в сообщении ведомства.

С родственниками погибших пожарных работают психологи МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на складе автозапчастей произошёл 3 февраля на улице Калинина в Красноярске. Трое пожарных (звено газодымозащитной службы) вошли в горящее здание для поиска людей. Произошло обрушение кровли.

По данным МЧС, через несколько минут пожарные сообщили по рации, что у них заканчивается воздух в баллонах, а выхода не видно. На помощь были направлены звенья ГДЗС. Спасти пожарных не удалось.

Погибли 46-летний Анатолий Жалнерчик (женат, двое детей, стаж службы в МЧС России — 27 лет), 45-летний Алексей Пузырев (женат, двое детей, стаж работы в МЧС России — 25 лет) и 27-летний Максим Рябцев (стаж работы в МЧС России — шесть лет).