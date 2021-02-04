Бразилиа, 4 февраля, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Полиция Бразилии провела операцию в фавелах Рио-де-Жанейро для борьбы с наркоторговцами, сообщает пресс-служба бразильской полиции.

Jeff Belmonte. Flickr Фавелы Рио-де-Жанейро

Сообщается, что спецоперация проводилась в районе Кинтино. До этого полицейским неоднократно поступали жалобы от жителей на постоянные перестрелки между бандами наркоторговцев. В результате спецоперации были убиты девять бандитов, еще шестеро арестованы. Полицейские изъяли у преступников пять винтовок, пистолет-пулемет, четыре пистолета, радиостанции и наркотики.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа полиция Бразилии провела спецоперацию против наркокартеля Primeiro Comando da Capital (PCC). В ходе операции были задержаны 422 преступника. Также были заморожены активы банды на сумму около $46 млн.