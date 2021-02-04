Новосибирск, 4 февраля, 2021, 07:01 — ИА Регнум. В совете депутатов Новосибирска прошло двухдневное заседание, на котором был рассмотрен отчёт о результатах деятельности мэрии города в 2020 году. После выступлений заместителей мэра депутаты заявили, что не увидели отражения эффективности работы, проделанной структурными подразделениями администрации муниципалитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

«Создавалось впечатление, что некоторые руководители давали информацию, чтобы имитировать бурную деятельность, — отметил председатель постоянной комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский. — В отчёте не отражается эффективность работы, проделанной структурными подразделениями мэрии. Отсутствует сравнительный с предыдущим периодом анализ, анализ выполненных плановых показателей, результаты деятельности комиссии по проведению в городе административной реформы, результаты работы структурных подразделений мэрии Новосибирска в части работы с наказами избирателей и ряд других значимых показателей».

С ним согласился заместитель председателя комиссии Дмитрий Колпаков. Колпаков заявил о необходимости определить эффективную систему показателей для оценки результатов проделанной за год работы.