Ростов-на-Дону, 4 февраля, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Более 200 жителей многоквартирного дома были эвакуированы из-за крупного пожара в магазине «Кооператор Дона», расположенный в центре Ростова-на-Дону. ГУ МЧС России по Ростовской области опубликовало кадры с места происшествия.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар в «Кооператоре Дона»

Пламя распространилось на площади 600 кв. метров. В настоящее время пожар, которому был присвоен второй ранг сложности, локализован.

На месте продолжают борьбу с огнём более 90 человек и порядка 30 единиц техники.