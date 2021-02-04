Ростов-на-Дону, 4 февраля, 2021, 06:31 — ИА Регнум. В ночь на 4 февраля в центре Ростова-на-Дону загорелся магазин «Кооператор Дона», расположенный на первом этаже многоквартирного дома. Более 200 человек были эвакуированы. В настоящее время пожар локализован, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар в магазине «Кооператор Дона»

Сообщение о пожаре в девятиэтажном здании на проспекте Ворошиловском в экстренные службы поступило в 3:30 мск. Загорелась потолочная часть магазина. Пожар был разбит на два боевых участка, ему присвоен второй ранг сложности. На месте работают около 30 единиц техники и более 90 человек. В 5:58 пожар локализован на площади 600 кв. метров.

Эвакуировано 123 человека, ещё 96 — спасены. В результате происшествия никто не пострадал. Огнём повреждено помещение супермаркета.