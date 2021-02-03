Красноярск, 4 февраля, 2021, 02:50 — ИА Регнум. В Красноярске нашли тела троих пожарных, которые погибли при попытке спасти из горящего склада автозапчастей предположительно оставшихся там людей. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе МЧС России.

24.mchs.gov.ru На месте пожара на складе автозапчастей

Следите за развитием событий в трансляции: «Крупный пожар на складе автозапчастей в Красноярске — все новости»

"Найдены тела пожарных, погибших при исполнении служебного долга», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Напомним, склад автозапчастей в Красноярске на улице Калинина загорелся 3 февраля в 10:39 по местному времени. Площадь возгорания быстро достигла 3500 кв. метров, пожару был присвоен третий (повышенный) уровень сложности. При пожаре погиб работник склада, пожарные, пытавшиеся его спасти, пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 3 февраля в 19:29 по местному времени локализован пожар на складе автозапчастей.