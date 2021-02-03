Пекин, 4 февраля, 2021, 01:44 — ИА Регнум. Основной вектор общественной психологии в Китае находится в позитивном, здоровом и оптимистичном ключе, несмотря на проблемы, вызванные вспышкой COVID-19, говорится в результатах специального социологического исследования, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Исследование, проведенное Национальным бюро статистики КНР, показало, что все большее число людей удовлетворены приобретениями, которые им дает экономика и социальное развитие страны, а также условиями их жизни. Уровень удовлетворенности этими параметрами вырос на 17,8 и 4,2 процентных пункта соответственно с 2016 года.

Доля респондентов, которые считают общество «очень безопасным» и «относительно безопасным» выросло на 20,7 процентных пункта относительно 2016 года.

Исследование стартовало в сентябре прошлого года и охватывало взрослую аудиторию в 16 регионах страны уровня провинции, а также базировалось на полевых исследованиях, проводимых в восьми регионах страны уровня провинции.

По сравнению с данными шести опросов, проведенных с 2010 года, доля людей, верящих в марксизм, выросло с 18-го съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в конце 2012 года, говорится в докладе.

Большинство респондентов заявили, что их доверие к Центральному комитету КПК и признание ими социализма с китайскими особенности возросло в последние годы, отмечается в докладе.

Приветствуя то, как центральные власти справились с эпидемией COVID-19, опрошенные охарактеризовали подход партии и правительства «народ прежде всего» трогательным жестом, который вдохновил людей по всей стране.

Согласно отчету, большинство респондентов предпочли разбираться с несправедливостью, с которой они столкнулись законными средствами, что на 3,7 процентных пункта больше по сравнению с 2016 годом. Это свидетельствует о постоянном повышении правовой осведомленности общественности, отмечается в исследовании.