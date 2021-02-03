Колумбус, США, 4 февраля, 2021, 01:27 — ИА Регнум. Предложение сделать выходным 14 июня — день рождения предыдущего президента США Дональда Трампа — выдвинули республиканцы в Палате представителей американского штата Огайо. Об этом 3 февраля передает телеканал CNN.

Дональд Трамп

Авторами инициативы выступили Джон Кросс и Реджи Штольцфус, которые просят ввести в регионе «День президента Дональда Трампа». Они считают, что у бывшего главы Белого дома было «множество достижений, которые привели США к невиданному процветанию», несмотря на проблемы.

Телеканал отмечает, что в обеих палатах законодательного органа Огайо большинство голосов принадлежит представителям Республиканской партии, членом которой является Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в городе Колумбус американского штате Огайо прошла акция протеста сторонников Дональда Трампа. Демонстранты пришли на мероприятие в одежде с символикой Трампа и имели при себе огнестрельное оружие. В этот же день подобные акции прошли в еще нескольких штатах страны.