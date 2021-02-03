Дамаск, 4 февраля, 2021, 01:09 — ИА Регнум. В Сирии средства противовоздушной обороны (ПВО) в настоящее время отражают воздушную атаку на объекты в южных районах страны. Об этом 3 февраля сообщает агентство SANA.

Минобороны России Результаты обстрела, Сирия

По предварительным данным, обстрелу со стороны ВВС Израиля подверглись объекты сирийской армии, расположенные в провинции Эль-Кунейтра и в южных пригородах Дамаска.

В числе возможных целей атаки телеканал Al Hadath назвал объекты в районе международного аэропорта столицы, предместья Эль-Кисва, пригороде Сахная, а также научно-исследовательский центр в Эль-Химме.

Напомним, в результате масштабного ракетного удара, нанесённого ВВС Израиля в ночь на 13 января, погибли пять сирийских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, Сирия 22 января направила в Совет Безопасности (СБ) ООН заявление с призывом осудить ракетные удары ВВС Израиля по окрестностям города Хама, в результате которых погибла семья из четырёх человек.