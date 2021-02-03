Архангельск, 3 февраля, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский выступил с инициативой создания в регионе особой экономической зоны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Александр Цыбульский в ходе заседания попечительского совета САФУ имени М.В. Ломоносова

Технико-внедренческую особую экономическую зону глава региона предложил создать на базе Арктического научно-технологического IT-парка «Digital Arctic», который планируют открыть в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ). Глава региона пояснил, что это привлечет дополнительные инвестиции и даст рабочие места выпускникам вуза.

«Эта зона станет дополнением проекта и добавит ему синергетический эффект. Я считаю, что развитие САФУ в этой части не менее важно, чем создание НОЦ. По организации государственного управления и получению методологической поддержки уже сейчас предлагаю начать взаимодействие с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — отметил Александр Цыбульский.

Проект по созданию IT-парка предполагается завершить в 2024 году. Общий объем финансового обеспечения первого этапа составит 1,3 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей — средства федерального бюджета, 214,3 млн рублей — внебюджетные средства.

«Digital Arctic» займется обеспечением подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики, развитие передовой IТ-экосистемы в Арктике, сетевым взаимодействием с лидерами IT-индустрии, а также цифровой трансформацией основных процессов, происходящих в университете.