Челябинск, 3 февраля, 2021, 23:18 — ИА Регнум. О своей встрече в 1984 году с Народным артистом СССР Василием Лановым рассказал начальник управления Росгвардии по Челябинской области генерал-майор Александр Ясинский, сообщили 3 февраля в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Начальник управления Росгвардии по Челябинской области генерал-майор Александр Ясинский

Александр Ясинский в то время служил третьим механиком на теплоходе «Евгений Вахтангов», на судне он был секретарём парторганизации.

Встреча со знаменитым артистом состоялась в Ленинграде, куда теплоход вернулся из своего первого рейса — судно ходило в Канаду. Как раз в это время в Ленинград на гастроли приехал театр имени Евгения Вахтангова.

Ясинский «Тогда, недолго думая, я зашёл во Дворец культуры, где выступали артисты, и обратился к ним: мол, мы по всему миру ходим под именем вашего режиссёра, но сами ничего о нём не знаем. Попросил выступить перед моряками. На следующий день артисты были уже на пароходе».

Итак, 19 октября перед экипажем выступали сам режиссёр и драматург Евгений Рубенович Симонов, артисты Владимир Этуш, Людмила Целиковская, Александр Филипенко, Василий Лановой и другие звёзды театра и кино тех лет.

Артисты читали стихи, исполняли песни, танцевали грузинские танцы, затем остались на теплоходе ночевать. Перед отъездом артисты раздали морякам судна пригласительные билеты на все свои гастрольные постановки.

Ясинский «Я рад, что мне довелось сидеть за одним столом с легендарным артистом. Он запомнился мне открытым, весёлым человеком, в нём не было ни грамма высокомерия, иногда свойственного артистам такой величины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советский и российский актёр театра и кино Василий Семёнович Лановой ушёл из жизни 28 января2021 г. в возрасте 87 лет от вызванных COVID-19 осложнений. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.