Нарьян-Мар, 3 февраля, 2021, 22:46 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе от COVID-19 скончался 64-летний мужчина. Это первый летальный исход в окружной статистике по коронавирусу.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционной больнице

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Как сообщили ИА REGNUM в администрации округа, пациент имел тяжёлые сопутствующие хронические заболевания, длительное время проходил лечение в Ненецкой окружной больнице.

Всего с начала пандемии в НАО зарегистрировано 929 подтверждённых случаев COVID-19, в том числе на месторождениях региона. На сегодняшний день на лечении находится 71 пациент, в том числе 3 бессимптомных носителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в НАО прививку от COVID-19 сделали 603 жителя, из них оба этапа вакцинации прошли 173 человека.