Берлин, 3 февраля, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Администрация Европейского кинорынка организует за пределами ЕС показы фильмов, отобранных в рамках проведения Берлинского кинофестиваля. Об этом 3 февраля сообщил журнал Variety.

Wolfgang Schuttke Берлинский кинофестиваль во Дворце Берлинале. 2007

Инициатива получила название «EFM Goes Global». Организаторы отметили, что они решили пойти на этот шаг по той причине, что дистрибьюторы в 2021 году не могут посетить Берлин для просмотра фильмов. Показы пройдут в Токио, Мельбурне, Сан-Паулу и Мехико.

Напомним, будущий Берлинский кинофестиваль пройдёт с 1 по 5 марта 2021 года. Из-за эпидемии коронавируса организаторы приняли решение провести его в онлайн-формате.