Псков, 3 февраля, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников своим указом смягчил целый ряд ограничений, введенных в регионе для сдерживания коронавирусной инфекции. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба областной администрации.

Instagram.com/m.v_007 Михаил Ведерников

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Ряд ограничительных мер из обязательных станут рекомендательными. Новый порядок вступит в силу в четверг, 4 февраля. Отдельные положения — с 10 февраля.

Уже с завтрашнего дня ранее обязательное требование для работодателей о временном переводе на дистанционную работу не менее 30% работников обретёт рекомендательный характер. Предписание гражданам в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции станет рекомендацией через неделю, с 10 февраля.

С 4 февраля проведение концертов, театрально-зрелищных мероприятий допускается при наполнении зрительного зала до 50% от числа зрительских мест. До 25 человек увеличено разрешенное количество участников экскурсий в помещениях.

С 4 февраля возобновят приём посетителе аквапарки — при условии соблюдения специализированных и весьма жёстких рекомендаций Роспотребнадзора. Для плавательных бассейнов отменено условие об организации работы по сеансам.

«Остальные ограничительные мероприятия, введенные Указом Губернатора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сохраняются по 9 февраля 2020 года», — отметили в пресс-службе администрации Псковской области.