Идлиб, Сирия, 3 февраля, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Террористы группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществили за сутки 18 обстрелов частей Сирийской арабской армии, сообщили 3 февраля в пресс-службе Минобороны РФ.

Террористы

Уточняется, что девять обстрелов зафиксировано в провинции Идлиб, шесть — в Латакии, три — в Хаме.

Российская военная полиция провела патрулирование в районе Мембидж (провинция Алеппо), в провинциях Ракка и Хасеке. Кроме того, авиация провела воздушное патрулирование от аэродрома Камишлия до высоты Бтейман и обратно.

Также российская военная полиция осуществила за сутки сопровождение 191 автомобиля и 271 человека на участке трассы М4 между населёнными пунктами Айн-Иса (провинция Ракка) и Телль-Тамер (провинция Хасеке) — в рамках сопровождения гражданского автотранспорта.

Также в Сирии Центр по примирению враждующих сторон провёл гуманитарную акцию в населённом пункте Дейр-Эс-Салиб (провинция Хама), в ходе которой населению было выдано 450 продовольственных наборов общим весом 2,2 тонны.