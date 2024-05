Лос-Анджелес, США, 3 февраля, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Кинокомиксу «Лига справедливости» Зака Снайдера официально присвоили взрослый возрастной рейтинг. Об этом 3 февраля сообщил портал We Got This Covered.

Цитата из к/ф «Лига справедливости». реж Зак Снайдер. 2021. США

Американская киноассоциация присвоила картине рейтинг R (на киносеансы не допускаются лица младше 17 лет, родителям предлагается хорошо подумать, прежде чем брать с собой на просмотр ребёнка).

Таким образом, подтвердилась информация, которую ранее сообщали некоторые СМИ, писавшие, что новая «Лига справедливости», скорее всего, получит рейтинг R из-за сцен насилия и эпизодов, в которых персонажи используют нецензурную лексику.

Ранее онлайн-кинотеатр HBO Max объявил, что премьера «Лиги справедливости» в версии Зака Снайдера состоится 18 марта 2021 года. Стоит отметить, что режиссёр добивался реализации этого проекта с апреля 2016 года.