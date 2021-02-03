Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко опроверг появившиеся в мессенджерах слухи о госпитализации в ковидный госпиталь. Сити-менеджер областного центра находится в отпуске.

Rostov-gorod.ru Алексей Логвиненко

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Вернуться к исполнению своих обязанностей ростовский сити-менеджер планирует 8 февраля, пишет РБК Ростов.

За весь период пандемии в Ростове-на-Дону подтверждено 25 тыс. 920 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 21 тыс. 240 горожан. Жертвами COVID-19 стали 1 тыс. 268 горожан.