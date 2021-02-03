Москва, 4 февраля, 2021, 00:20 — ИА Регнум. Заявление представителей посольства США в Киеве о том, что Вашингтон поддерживает решение Киева о санкциях против украинских телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK, вызвало возмущение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 3 февраля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герб

«Невозможно даже представить отказ от поддержки таких верных вассалов», — пишет Семён С.

Многие пользователи оказались в ярости от такого неприкрытого лицемерия со стороны Соединённых Штатов. Граждане уверены, решение руководства Украины не имеет ничего общего с демократией и свободой слова.

«Учитесь демократии. Главное вовремя заткнуть рот несогласным с марионеточным режимом Украины!», — поделилась Наталья Б.

Некоторые комментаторы отметили, что украинские телеканалы оказались под санкциями за их якобы пророссийскую политику, но, вместе с тем, на Украину до сих пор поступает газ и электричество с территории Российской Федерации.

«Нормальный ход. ТВ отключаем, тех, кто не согласен с политикой «партии», кто в оппозиции, но при этом газ и электроэнергию из России нет. Ах да, это другое», — написал Alexander S.

Часть людей пришла к мнению, что украинцам не остаётся ничего иного, как объявлять президенту страны Владимиру Зеленскому импичмент. Граждане считают, что на Украине произошло нарушение права на свободу слова на государственном уровне.

«Вот и сказочке конец. Похоже аплодисментов на прощание не будет. Только импичмент», — считает Eduard V.

Напомним, 3 февраля представители посольства США в Киеве заявили о том, что Вашингтон поддерживает решение Киева о санкциях против украинских телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK.