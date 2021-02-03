Киев, 3 февраля, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Нынешняя украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией — в ход идут личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес.

Ssu.gov.ua СБУ

Об этом на брифинге в кулуарах Верховной рады 3 февраля заявил народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, чтополитики от «Оппозиционной платформы — За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить «беспредел» команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.

«Мы с господином Козаком являемся бизнес-партнерами. Но мы знали, когда шли в оппозицию, что от любой власти можно ждать всего. И я вам хочу сказать — мы готовы ко всему. Мы не будем размениваться на вопросы ни личной судьбы, ни нашего бизнеса», — отметил политик.

По словам Медведчука, власть практикует преследование по политическим мотивам, заводит многочисленные уголовные дела против членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» с целью запугать оппозиционеров и их соратников. Но все эти нападки тщетны, отметил он.

«За все эти месяцы мы нигде не жаловались, не рассказывали о том, что заведено от 5 до 8 уголовных дел — и в отношении Козака, и в отношении меня, и в отношении других народных депутатов. Вы же не слышали наших жалоб? Мы и не собирались жаловаться… Если у кого-то есть основания привлекать к ответственности — пусть привлекают. Если будут аргументы и доказательства — пусть предъявляют. Если есть незаконные действия в вопросах бизнеса, значит, пусть правоохранительная система соответствующим образом реагирует. Но запугать нас вопросами бизнеса, личных репрессий, которые уже начались, у них не получится. Нас это не пугает, мы к этому готовы», — заявил председатель политсовета ОПЗЖ.

Также Виктор Медведчук заявил, что не беспокоится о своих возможных финансовых потерях из-за санкций в отношении его бизнес-партнера. Народный депутат отметил, что в нынешней ситуации «куда больше» озабочен судьбой страны и захлестнувшим Украину беспределом действующей властной команды.

«Меня это (возможные убытки) даже не интересует. Абсолютно не интересует… Сегодня речь идет о том, что происходит в стране. Я не хочу употреблять высокопарные слова, но есть намного более важные задачи. Если не остановить этот преступный беспредел Зеленского и его команды, то вопросы будут уже не о бизнесе. А появится многих других вопросов. Бизнес здесь — это даже не разменная монета. Это то, что имеет — надцатое по приоритетности значение», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что накануне украинская власть ввела санкции против депутата Рада Тараса Козака, из-за чего ряд его активов был заморожен. Наибольший резонанс получило блокирование работы трех ключевых оппозиционных телеканалов страны. Вместе с тем, посольство США заявило, что полностью поддерживает это решение официального Киева.