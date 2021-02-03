Брюссель, 3 февраля, 2021, 21:39 — ИА Регнум. В Европейском союзе приветствуют решени Россией и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил 3 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Ironna.jp Ядерное оружие США

«Евросоюз придает огромное значение Договору СНВ и рассматривает его как важнейший вклад в международную и европейскую безопасность», — говорится в распространённом заявлении.

Боррель добавил, что ЕС также видит необходимость в дальнейшем развитии общих процессов контроля над вооружениями.

«Напоминая об обязательствах всех государств, обладающих ядерным оружием, мы подчёркиваем, что два ядерных государства с крупнейшими арсеналами несут особую ответственность в области ядерного разоружения», — отметил он.

Глава дипломатии ЕС призвал Россию и США добиваться дальнейшего сокращения своих арсеналов, включая стратегические и нестратегические, развёрнутые и неразвёрнутые ядерные вооружения, и продолжать обсуждение вопросов укрепления доверия, транспарентности и снижения рисков с целью «создания основы для ещё более надёжных будущих соглашений о контроле над вооружениями».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для продления срока действия Договора СНВ-3 ещё на пять лет — до 5 февраля 2026 года.