Москва, 4 февраля, 2021, 00:21 — ИА Регнум. Заявление телеведущей Ксении Бородиной о том, что мало зарабатывающие люди сами выбрали такую зарплату, вызвало споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 3 февраля в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Мне Бородина не нравится, но она в основном права. Надо думать с раннего детства учиться искать то, к чему можно приложить свои руки уменье. Меня просто удивляют люди не больные, а здоровые, сильные, которые свою молодость просто убили, не выучились. Пиво и водку могут глотать, а приложить ум и себя для обеспечения своей жизни не могут», — написал Анатолий Щ.

Ряд граждан частично согласился с мнением телеведущей. Пользователи уверены, что многие люди сами выбрали себе жизнь с низкой зарплатой и низкокачественной жизнью без образования и желания саморазвиваться.

«Так и есть. Кто хочет повышения — тот ищет работу, учится, переезжает и т.п.», — поделился своим мнением Николай К.

Другие же указали на то, что множество людей, по сути, оказались в ловушке и не могут, как бы они не старались, зарабатывать достаточно денег. Граждане уверены, что помимо самих людей, в ситуации виновато и руководство страны.

«Рабочие выбрали себе маленькую зарплату, пенсионеры выбрали себе маленькую пенсию, инвалиды выбрали себе маленькое пособие по инвалидности и т.д. Имперские замашки у Вас, г-жа Бородина. Не надо всех стричь под один «горшок», — пишет Izolda R.

Нашлись и те, кто оценил саму личность Бородиной, которая получила известность благодаря скандальной шоу «Дом-2». Граждане уверены, что не такому человеку можно высказываться о низких зарплатах населения России.

«Из грязи да в князи. Сама сидела на халяву в «Дом-2». Чья бы корова мычала. Вас, мадам Бородина, не слышно и не видно», — написала Елена С.

Напомним, 2 февраля телеведущая Ксения Бородина заявила в Instagram, что мало зарабатывающие люди сами выбрали такую зарплату.