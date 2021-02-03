Москва, 4 февраля, 2021, 00:20 — ИА Регнум. Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что западные страны, своими призывами освободить блогера Алексея Навального, вмешиваются во внутренние дела России, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 3 февраля в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«А что хотят Франция, Германия и США? Вообще-то догадываюсь. Хотелки у них огромные», — написала Наталья Д.

Многие пользователи оказались солидарны с позицией представителя российского МИД. Люди уверены, что Запад решил даже не скрывать своё участие в событиях вокруг осуждённого блогера.

«Так и есть, вмешиваются. 33 представителя от 14 иностранных посольств присутствовали на заседании суда», — отметила Римма П.

Некоторые комментаторы всё-таки решили заступить за иностранные государства и пришли к выводу, что они просто выражают свою позицию и ни коем образом не вмешиваются во внутренние дела Российской Федерации.

«Западные страны высказывают позицию, а не вмешиваются! То, что реально твориться, извините, но я в шоке просто! Всё это влечёт за собой ещё больше негодования среди людей! Система просто действует неграмотно и хаотично, беспредел!», — поделился своим мнением Роман Р.

Отдельные пользователи предположили, что вскоре последуют требования прекратить строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Граждане уверены, что скандал вокруг блогера-уголовника затевался именно ради данной цели.

«Думаю в ближайшее время озвучат требование остановить Северный поток 2. Ради чего все и затевалось», — считает Юрий Т.

Напомним, 2 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призывы западных стран освободить блогера Алексея Навального, посоветовала им не вмешиваться в дела суверенного государства.