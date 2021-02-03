Милан, Италия, 3 февраля, 2021, 21:10 — ИА Регнум. С 2021 года при расчете инфляции в Италии будет учитываться стоимость медицинских масок и средств дезинфекции, сообщили в национальной службе статистики Istat в среду, 3 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске

Дополнен и «продуктовый» список для определения уровня инфляции, число позиций в нем увеличилось с 1681 до 1731.

Ранее в Istat сообщили, что в январе 2021 года в Италии впервые за 9 месяцев была зафиксирована инфляция, за год цены выросли на 0,2%, в сравнении с предшествующим месяцем — на 0,5%.