Киев, 3 февраля, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Министерство культуры и информационной политики Украины обратилось к киностудии им. Довженко с приказом прекратить сотрудничество с оппозиционными телеканалами, на которые наложены санкции.

Киностудия им. Довженко

Об этом вечером 3 февраля сообщил украинский министр культуры Александр Ткаченко.

Министр подчеркнул, что введенные накануне санкции предусматривают запрет на деятельность этих телеканалов на территории государственных предприятий, которым и является киностудия им. Довженко.

«Мы направили сегодня письмо киностудии Довженко о прекращении сотрудничества с этими телеканалами, поскольку они находятся на территории государственной киностудии», — сказал Ткаченко.

Чиновник подчеркнул, что решение о санкциях против телеканалов — «многогранное», и касается не только прекращения трансляции.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Ткаченко заявил, что министерство культуры и информационной политики Украины направит в компанию YouTube решение о санкциях против оппозиционных телеканалов и будет просить о прекращении трансляции на сервисе.