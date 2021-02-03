Москва, 3 февраля, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Китайские власти обнаружили генетический материал коронавирусной инфекции на упаковках мяса птицы, экспортированного предприятиями российской группы «Черкизово». Об этом сообщили 3 февраля в пресс-службе Россельхознадзора.

Russian.news.cn Лабораторные исследования на коронавирус в Китае

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Главное таможенное управление КНР проинформировало российскую сторону о выявлении властями провинции Гуандун генома SARS-CoV-2 в 13 партиях продукции трёх предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай.

Речь идёт о компаниях, расположенных в Брянской, Воронежской и Курской областях и входящих в группу «Черкизово», пояснили в Россельхознадзоре.

Сообщается, что Китай с сегодняшнего дня приостановил на один месяц приём импортных деклараций на продукцию данных предприятий. Партии товара, на упаковках которого был выявлен геном коронавируса, в соответствии с законодательством страны подлежат возврату либо уничтожению.

Россельхознадзор со своей стороны приостановил сертификацию продукции указанных компаний в Китай и приступил к проведению расследования.

В пресс-службе при этом отметили, что Россельхознадзор «уже предупреждал российских производителей, в том числе группу «Черкизово», о необходимости усиления контроля экспортируемых в Китай товаров и их упаковки на наличие генетического материала коронавируса».