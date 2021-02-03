Тюмень, 3 февраля, 2021, 20:33 — ИА Регнум. В Тюменской области в мае 2021 года появится завод по выпуску гормональных препаратов. Об этом сообщил директор регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков в своём аккаунте в сети Instagram.

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В совместные проекты компании «Фармасинтез» и Тюменской области вложено более 4 млрд рублей инвестиций, отметил Машуков. Компания запустила линейку сахароснижающих средств, планирует начать производство кардиопрепаратов.

«Региональные власти оказали компании необходимую поддержку и субсидировали первый взнос по лизингу оборудования», — подчеркнул Антон Машуков.

Компания «Фармасинтез» является одним из крупнейших в России производителей социально значимых лекарств для лечения туберкулёза, ВИЧ, онкологии, сахарного диабета, гепатита.