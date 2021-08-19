Грозный, 3 февраля, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что задержанный за драку с ОМОНовцем в Москве чеченец вел себя неподобающе чеченским обычаям и законам. Скрываясь от правосудия, он показал себя трусливым шакалом, как перевел слова чеченского лидера один из оппозиционных каналов.

ИА REGNUM Митинг в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года

«Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом», — приводит слова главы Чечни ЧГТРК «Грозный».

Как отметил Кадыров, Саид-Мухаммад Джумаев своими действиями нанес вред репутации чеченского народа, а средства массовой информации намеренно подливали масла в огонь, называя национальность правонарушителя.

По словам главы Чечни, в республике позицию Алексея Навального никто не поддерживает, так как «ни один уважающий себя чеченец не пойдет за человеком, открыто поддерживающим чуждые, абсолютно не приемлемые для нашего общества ценности».

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Напомним, Саид-Мухаммад Джумаев, участвуя в незаконной акции протеста в Москве, напал на сотрудника правоохранительных органов. После того как в дерущемся опознали выходца из Чечни, его осудили в республике, а правоохранители задержали его в Палкинском районе Псковской области с компасом и картой, он якобы двигался в сторону латвийской границы.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Он арестован на два месяца.

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