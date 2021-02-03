Москва, 3 февраля, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Заявление главы Стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда о том, что существует возможность ядерной войны Соединённых Штатов с Россией или Китаем, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 3 февраля в социальной сети Facebook.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США Верхом на ядерной бомбе

«Они совсем дураки?! Всех же накроет разом!» — считает Евгений Д.

Многие пользователи пришли к мнению, что ядерная война является полнейшим безумием, ведь в ней не выживет никто. Граждане считают, что ядерный удар является маловероятным.

«Ядерная война? Серьёзно? Одного удара достаточно, чтобы удалить и себя и всех. Это не стрельба из рогатки», — пишет Alena B.

Некоторые комментаторы отметили, что в Пентагон пробрались явно сумасшедшие люди, которые допускают саму мысль о том, что ядерный удар может быть каким-то образом допущен.

«Неадекватных набрали в Пентагон, которые последствия себе не представляют», — поделился своим мнением Сергей Ч.

Нашлись и те, кто предположил, что сам адмирал уже не может отвечать за свои слова в силу своего возраста. Люди уверены, что необходимо сделать всё, чтобы не допустить даже возможности устроить ядерную войну.

«Старый генерал своё отжил. Хочет войти в историю, как военноначальник, который развязал последнюю войну в истории человечества. Пенсия его, по ходу, не интересует», — написал Mihails F.

Напомним, 3 февраля глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем.