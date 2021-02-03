Воронеж, 3 февраля, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев 3 февраля получил первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Govvrn.ru Александр Гусев прививается от коронавируса

«Это безопасно: мы понимаем, что в России привит почти 1 миллион человек, а в мире — десятки миллионов. Вакцинироваться нужно, безусловно, даже несмотря на то, что сейчас немного снижается уровень заболеваемости. Мы считаем, что не только стабилизация наступила, но и перелом в сторону улучшения ситуации. Но тем не менее, чтобы у нас выработался коллективный иммунитет, нам не обойтись без вакцинации, иначе мы будем продолжать болеть, — заявил Гусев.

Воронежская область в 2021 году получит миллион доз вакцины «Спутник V». Ранее речь шла о 700 тысячах доз, но губернатор попросил увеличить этот объём.

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В Воронежской области, по данным на 3 февраля, 26 тыс. 872 человека получили вакцину, в том числе 2 тыс. 883 из них — двукратно. Действует 81 прививочный кабинет в 50 пунктах вакцинации.