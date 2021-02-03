Киев, 3 февраля, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Проверка готовности воинских частей, воюющих с ДНР и ЛНР, начинается по распоряжению украинского президента Владимира Зеленского, сообщили 3 февраля в его офисе.

Dpsu.gov.ua Украинский солдат

В аппарате украинского президента уточнили, что инспектировать войска будут не только представители минобороны, но и чиновники офиса Зеленского, а также Совета национальной безопасности и обороны.

Цель проверки — определить полноту оснащённости войск и «выявить факторы, которые негативно влияют на состояние готовности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января на заседании украинское правительство одобрило проект новой стратегии военной безопасности страны.