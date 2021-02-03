Архангельск, 3 февраля, 2021, 19:21 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области 241 новый случай COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM «Красная зона»

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Среди новых заболевших: 105 архангелогородцев; 47 северодвинцев; 25 жителей Котласского района; 21 житель Вельского района; 12 — Новодвинска. Новые случаи заболевания выявлены также в Устьянах, Коряжме, Лешуконском и других районах области. Всего на лечении с COVID-19 находится 3601 житель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области прививку от COVID-19 сделали уже более 5,7 тысяч человек.