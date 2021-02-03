Москва, 3 февраля, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Решение правительства Индии купить у России 21 истребитель МиГ-29 вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 3 февраля в социальной сети Facebook.

МиГ-29

«Сильный ход Индии! Удачи им!», — пишет Роман Д.

Многие пользователи оказались рады такому решению индийского руководства. Люди уверены, что для Российской Федерации это крайне выгодный контракт.

«Вот это контракт, браво! И пару сотен миллионов вакцин наших в довесок», — написал Владимир Я.

Тем не менее, некоторые комментаторы выразили критику в отношении российских истребителей. Они считают, что американские аналоги обладают лучшими характеристиками.

«США, где развивается наука, приступили к разработке истребителя 6 поколения. У нас валандаются все с пятым», — поделился своим мнением Геннадий Ч.

Ряд пользователей парировал данное утверждение тем, что в Индии дураков нет и покупка российских истребителей было крайне взвешенным шагом, основанным на качестве и цене военной техники из России.

«Индусы знают, что делают. Имели дело с развитым Западом, подоили их англичане знатно. Иллюзий не осталось. Китайцы тоже после опиумных войн всё помнят», — пишет Владлен З.

Напомним, 3 февраля заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил о том, что правительство Индии приняло решение закупить у России 21 истребитель МиГ-29.