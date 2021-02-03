Ярославль, 3 февраля, 2021, 18:17 — ИА Регнум. В Ярославской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Об этом сообщает региональный оперштаб.

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Режим продлен еще на две недели — до 17 февраля. Соответствующий указ подписал губернатор Ярославской области. Напомним, что во время действия периода самоизоляции гражданам старше 65 лет разрешается покидать место проживания или пребывания только для обращения за медицинской помощью, при прямой угрозе жизни и здоровью, для приобретения товаров, работ, услуг, для выгула домашних животных, а также выноса отходов.

Отмечается, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам, чье присутствие на работе является критически важным для функционирования организаций и предприятий, а также к работникам здравоохранения.