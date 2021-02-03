Рыбинск, Ярославская область, 3 февраля, 2021, 18:17 — ИА Регнум. 57-летний директор ООО «Завод дорожных машин» Павел Кузнецов обвиняется в хищении чужого имущества, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

Yartpp.ru Павел Кузнецов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Павел Кузнецов был задержан сотрудниками ФСБ в сентябре 2019 года. В отношении него сразу же завели уголовное дело.

«По версии следствия, в 2016—2019 гг. директор завода в нарушение условий договора на поставку высокопроизводительной самоходной и прицепной техники давал подчиненным указания о приобретении деталей для техники в Китае, вместо их изготовления на предприятии. В результате предприятие незаконно получило субсидии на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении указанной техники, а также затрат на содержание рабочих мест», — отметили в Генеральной прокуратуре РФ.

Ущерб, нанесенный бюджету действиями директора, по версии следствия, составил более 349 миллионов рублей. Уголовное дело о хищениях будет рассматривать Рыбинский городской суд.