Киев, 3 февраля, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Министерство культуры и информационной политики Украины направит в компанию YouTube решение о санкциях против оппозиционных телеканалов, сообщил 3 февраля министр культуры Александр Ткаченко.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

Министр отметил, что речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и «112 Украина», и Киев будет просить закрыть их страницы на видеосервисе по причине «информационной угрозы национальной безопасности».

Ткаченко подчеркнул, что данные телеканалы являются не СМИ или обычным заказчиком, а «частью пропагандистской войны России против Украины».

Вместе с тем представитель правительства Украины признал, что YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но выразил мнение, что руководители сервиса должны понимать ситуацию.

ИА REGNUM напоминает, что три оппозиционных телеканала на Украине были заблокированы накануне по решению Совнацбеза страны, утвержденному президентом Зеленским. Поводом для закрытия телеканалов стали санкции в отношении их владельца, депутата Рады Тараса Козака. Пока что СМИ продолжают вещание через YouTube и намерены оспорить указ Зеленского в судах.