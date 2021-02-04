Нью-Дели, 4 февраля, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Индия это не просто самое крупное на планете демократическое государство, индийская демократичность коренится глубоко в индийской истории. О том, как древние религиозные прозрения индийских подвижников предпослали демократические предпочтения нынешних граждан Индии, рассказывает автор ИА REGNUMДмитрий Шелест.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

26 января Индия отметила День республики, именно в этот день в 1950 году была утверждена индийская Конституция. Можно говорить, что индийская демократия началась в тот день, но это будет лишь констатация политического события. В действительности же демократия, как уважение к отличающейся от твоей точки зрения и готовность строить отношения между людьми, не упуская ничьих воззрений имеет в Индии очень долгую историю.

Когда говорят об упоминающихся в Ведах более 3 тысячах божеств, стоит помнить, что все они были объединены в один религиозный пантеон и являли верующим пример «согласия в различиях». Да и напрямую Веды говорят людям о необходимости договариваться всем вместе: «Вместе собирайтесь, вместе договаривайтесь. Вместе настраивайтесь в ваших помыслах, как некогда боги, настроенные вместе сидели у своей доли в жертвоприношении» (X, 191,2−4).

Читайте статью Дмитрия Шелеста «День республики в Индии: исторические предпосылки самой большой демократии».