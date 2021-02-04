Москва, 4 февраля, 2021, 05:26 — ИА Регнум. Нынешние протесты «под предлогом Навального» к самому знаменитому блогеру имеют косвенное отношение. В чем же тогда причина явно повысившейся агрессивности уличных действий и угрожают ли эти протесты российской стабильности, рассуждает обозреватель ИА REGNUMАлександр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Митинг

Что могло позвать молодежь на улицу в условиях нынешней, такой стабильной, казалось бы, России? При ответе на этот вопрос возникает ассоциация с позднесоветским «политическим карнавалом», когда какому-нибудь «Демократическому союзу» тоже не трудно было подбить на массовый протест непонятно против чего толпы молодежи. Шум от таких «гуляний» поднимался изрядный, а под этот молодежный шумок совсем не идеалистически настроенные деловые люди уточняли планы по распилу страны.

Нельзя сказать, что возмущения позднесоветской молодежи совсем не имели под собой оснований, но вот результат, к которому привели и они в том числе, сильно отличался от ожиданий участников протеста. Но тогда скрытая от широкой публики воля элиты к развалу страны была сильна. Теперь же можно «спать спокойно», развалить страну никто не даст. Точно можно? Читайте статью Александра Халдея «Почему в России не будет революции».