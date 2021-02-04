Москва, 4 февраля, 2021, 04:28 — ИА Регнум. Похвала от британского издания The Economist в адрес российского Сбербанка воспевает усилия этого «бывшего коммунистического госпредприятия» превратиться в современного кредитора. В чем видится британским экспертам признак особенной современности Сбербанка, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

В своей статье, опубликованной The Economist, автор предполагает, что через 2 года российский Сбербанк, потратив на собственную модернизацию 3−4 миллиарда долларов, сможет приобрести наконец вид той самой «экосистемы», о которой так много говорилось последнее время. Сам Сбербанк заявил о грядущих изменениях еще осенью прошедшего года.

Вместе с изменением внешнего вида офисов, банкоматов и логотипа, к Сбербанку должна прийти возможность предоставлять совсем не банковские услуги, например, развлекать, доставлять еду или помогать в поиске работы. Уже сейчас нефинансовые услуги приносят «Сберу» около 1% прибыли. Куда же эта тенденция заведет то, что когда-то было простой советской сберкассой? Читайте статью Галины Смирновой «The Economist: Сбербанк меняет Россию».